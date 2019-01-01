  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..


الدوحة/وكالات/


وصلت اتصالات القيادة الفلسطينية مع دولة قطر وحركة حماس تحت عنوان التفاهم على اجراء انتخابات للمجلس التشريعي في العام 2022 الى مرحلة متقدمة وفقا لكواليس اتصالات ومصادر خاصة .
واقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان تشارك حركة حماس في انتخابات التشريعي المقبل بقوائم انتخابية وطنية .
 وقالت مصادر فلسطينية بان الرئيس عباس ابلغ القطريين بان الخيار الافضل لاستئناف اتصالات المصالحة الوطنية لاحقا قد يكون ان تلجا حركة حماس في الضفة الغربية للمشاركة في الانتخابات التشريعية ضمن سياق يقلد قاعدة المشاركة وليس المغالبة المألوفة عند الاخوان المسلمين .
 وفوجئ مسئولون قطريون بان الجانب الفلسطيني  وفي الحوار والوساطة القطرية يستخدم تعبيرات وادبيات لها علاقة بالمطبخ الانتخابي الكلاسيكي للاخوان المسلمين .
عباس وفي هذه الاتصالات تحدث عن رغبته او امكانية الاتفاق مع حماس على المشاركة في انتخابات التشريعي ضمن منطق القاعدة الشرعية التي تقول ” المشاركة وليس المغالبة ” بمعنى ان تقرر حماس مسبقا التفاهم ميدانيا وتكتيكيا وان لا تسعى للأغلبية في البرلمان .
 

راي اليوم

الأكثر قراءة اليوم

"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتسحبنا نحوها

وفاة الاعلامي الكبير أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة

هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين

تصريح صحفي صادر عن "حماس" بخصوص الجمعة الـ83 من مسيرات العودة.. اليك تفاصيله

ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!

بن دافيد: لا يمكنني وصف النتائج السلبية الهائلة لفشل عملية خانيونس

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تكشف عن تفاصيل وأهداف زيارة وفدها برئاسة النخالة الى القاهرة

نتنياهو: نحن في حالة تأهب قصوى و إيران نصبت الصواريخ باليمن والعراق لإمطار الكيان

860x484 (1)

يزور إسرائيل وغزة: وزير خارجية إيرلندا ينتقد سياسات نتنياهو وترامب

سيناريو صادم: الأرصاد الجوية الإسرائيلية: معدّل سقوط الأمطار سينخفض وارتفاع درجات الحرارة

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة