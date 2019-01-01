مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

الدوحة/وكالات/



وصلت اتصالات القيادة الفلسطينية مع دولة قطر وحركة حماس تحت عنوان التفاهم على اجراء انتخابات للمجلس التشريعي في العام 2022 الى مرحلة متقدمة وفقا لكواليس اتصالات ومصادر خاصة .

واقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان تشارك حركة حماس في انتخابات التشريعي المقبل بقوائم انتخابية وطنية .

وقالت مصادر فلسطينية بان الرئيس عباس ابلغ القطريين بان الخيار الافضل لاستئناف اتصالات المصالحة الوطنية لاحقا قد يكون ان تلجا حركة حماس في الضفة الغربية للمشاركة في الانتخابات التشريعية ضمن سياق يقلد قاعدة المشاركة وليس المغالبة المألوفة عند الاخوان المسلمين .

وفوجئ مسئولون قطريون بان الجانب الفلسطيني وفي الحوار والوساطة القطرية يستخدم تعبيرات وادبيات لها علاقة بالمطبخ الانتخابي الكلاسيكي للاخوان المسلمين .

عباس وفي هذه الاتصالات تحدث عن رغبته او امكانية الاتفاق مع حماس على المشاركة في انتخابات التشريعي ضمن منطق القاعدة الشرعية التي تقول ” المشاركة وليس المغالبة ” بمعنى ان تقرر حماس مسبقا التفاهم ميدانيا وتكتيكيا وان لا تسعى للأغلبية في البرلمان .



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