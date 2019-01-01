"الكلية الجامعية" بطلا لمؤسسات التعليم العالي

غزة / سما /

حصد فريق الكلية الجامعية لقب بطولة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, بعد فوزه المثير على جامعة فلسطين (3-2), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل بغزة.

وحضر المباراة النهائية أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة, وجابر عياش مدير عام الشؤون الرياضية, وعلاء منصور ممثل مؤسسة أحباء "غزة ماليزيا", وممثلو الجامعات المشاركة في البطولة.

وسجل ثلاثية الكلية الجامعية محمد الحايك, وبهاء عياد, ومعتز إشتيوي, في حين أحرز هدفي فلسطين بلال شعت.

وفي نهاية المسابقة, حصل الفائز على كأس المركز الأول ومكافأة مالية قدرها 1000 شيكل, بينما نال الثاني كأس الوصافة ومبلغ مالي 800 شيكل.

يشار إلى أن البطولة تعدّ ضمن سلسلة من النشاطات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا, تحت رعاية مؤسسة أحباء "غزة ماليزيا".