  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

"الكلية الجامعية" بطلا لمؤسسات التعليم العالي

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكلية الجامعية" بطلا لمؤسسات التعليم العالي


غزة / سما /

حصد فريق الكلية الجامعية لقب بطولة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, بعد فوزه المثير على جامعة فلسطين (3-2), في المباراة النهائية التي جرت على صالة سعد صايل بغزة.

وحضر المباراة النهائية أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة, وجابر عياش مدير عام الشؤون الرياضية, وعلاء منصور ممثل مؤسسة أحباء "غزة ماليزيا", وممثلو الجامعات المشاركة في البطولة.

وسجل ثلاثية الكلية الجامعية محمد الحايك, وبهاء عياد, ومعتز إشتيوي, في حين أحرز هدفي فلسطين بلال شعت.

وفي نهاية المسابقة, حصل الفائز على كأس المركز الأول ومكافأة مالية قدرها 1000 شيكل, بينما نال الثاني كأس الوصافة ومبلغ مالي 800 شيكل.

يشار إلى أن البطولة تعدّ ضمن سلسلة من النشاطات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا, تحت رعاية مؤسسة أحباء "غزة ماليزيا".

#الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

الأكثر قراءة اليوم

"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتسحبنا نحوها

وفاة الاعلامي الكبير أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة

هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين

تصريح صحفي صادر عن "حماس" بخصوص الجمعة الـ83 من مسيرات العودة.. اليك تفاصيله

ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!

بن دافيد: لا يمكنني وصف النتائج السلبية الهائلة لفشل عملية خانيونس

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي تكشف عن تفاصيل وأهداف زيارة وفدها برئاسة النخالة الى القاهرة

مصادر فلسطينية : الرئيس عباس يتقمص “قاعدة شرعية”اخوانية لإستقطاب حماس إنتخابيا..

نتنياهو: نحن في حالة تأهب قصوى و إيران نصبت الصواريخ باليمن والعراق لإمطار الكيان

860x484 (1)

يزور إسرائيل وغزة: وزير خارجية إيرلندا ينتقد سياسات نتنياهو وترامب

سيناريو صادم: الأرصاد الجوية الإسرائيلية: معدّل سقوط الأمطار سينخفض وارتفاع درجات الحرارة