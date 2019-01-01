بينيت يوقع امرا عسكريا جديدا لملاحقة المتهمين "بالارهاب"

القدس المحتلة/سما/

وقع وزير حرب الاحتلال نفتالي بينيت على امر عسكري يحدد بموجبه نشاطات اقتصادية للمتهمين "بالارهاب" في اسرائيل وخارجها.

وقالت وزارة جيش الاحتلال إن الأمر العسكري يشمل الدخل وحسابات البنوك في الداخل والخارج ويحد من قدرة من اسمتهم بالمتهمين بالارهاب على استخدام أصولهم وتعزيز شؤونهم المالية في إسرائيل والخارج.



وهذه هي المرة الأولى في إسرائيل يجري اتخاذ سلسلة من الأوامر العسكرية ضد من اسمتهم المهمين بالارهاب. وقالت وزارة الجيش إن الأشخاص الذين ستوجه إليهم أوامر الاعتقال ستضاف إلى لائحتهم هذه الاوامر الجديدة ومن المتوقع ان تشمل القائمة اسماء كثيرة من حزب الله وحماس وغيرهم في العالم.

ويشير الأمر العسكري الذي تم توقيعه اليوم الثلاثاء إلى محمد جميل هيرش، وهو ناشط من حماس تم ترحيله إلى لبنان عام 1992 وعاش في بريطانيا خلال السنوات القليلة الماضية وتزعم اسرائيل انه يراس منظمة تعرف باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، وهي ذراع لحماس في بريطانيا.

وذكر أيضا أن أساس هذه الخطوة هو أن " إسرائيل ستعمل ضد الإرهاب باستخدام أدوات غير عسكرية، مع التركيز على الاقتصاد".