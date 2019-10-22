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أسرى "عسقلان" يشرعون غدا بإضراب مفتوح عن الطعام

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرى "عسقلان" يشرعون غدا بإضراب مفتوح عن الطعام


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن أسرى سجن عسقلان والبالغ عددهم 40 أسيرا سيشرعون غدا الأربعاء بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على اعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية عليهم، والسياسة الوحشية القمعية بحقهم والمتواصلة منذ أكثر من شهر.

وأكد الأسرى في سجن "عسقلان" قبل يومين، أنهم وجدوا وضع السجن كارثيا ومأساويا، بعد عودتهم إليه من سجن "نفحة"، إثر قمعهم ونقلهم بتاريخ 22/10/2019 من السجن الى قسم العزل رقم 3 في سجن نفحة بظروف قاسية.

وروى الأسرى لمحامي الهيئة، بأنهم وبعد عودتهم للسجن أول من أمس وجدوا المصاحف ممزّقة وملقاة على الأرض، وكذلك جميع مقتنياتهم وملابسهم محطّمة وملقاة في السّاحة منذ شهر، فيما وجدوا كتابات مسيئة للدّين الإسلامي وللأسرى خطّها سجناء إسرائيليون كانوا قد قبعوا في السّجن خلال تلك الفترة.

وبينت، أن إدارة السجن هددت الأسرى بنقلهم من قسم 3 الى قسم المعبار رقم 12 السيئ والذي لا يصلح للحياة الآدمية، ويعتبر مكانا للتنقلات ويدخله سجناء جنائيون إسرائيليون.

ولفتت إلى أن العقوبات التي تفرضها إدارة سجن "عسقلان" على الأسرى ما زالت مستمرّة، إذ قامت بنقل تسعة أسرى إلى سجون مختلفة، وهم: زياد بزار، وأمين زياد، وعيسى جبارين، وباسم النعسان إلى "النقب"، وكل من: محمد ناجي، وشريف ناجي، وطالب مخامرة إلى "جلبوع"، وإياد المهلوس إلى "هداريم"، وأحمد الصوفي إلى "نفحة".

#الاسرى #اضراب عن الطعام #أسرى عسقلان

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