اسرائيل تقرر منع دخول الدبلوماسيين الماليزيين الى فلسطين

القدس المحتلة / سما /

قررت إسرائيل حظر دخول الدبلوماسيين الماليزيين إلى الأراضي الفلسطينية عبر إسرائيل ، "في أعقاب سلسلة من التصريحات التي ادلى بها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد ضد اسرائيل".

وقررت وزارة الخارجية الاسرائيلية حسب صحيفة يديعوت احرنوت أنه لن يُسمح للدبلوماسيين الماليزيين بدخول إسرائيل في طريقهم إلى الأراضي المحتلة ، وقال مسؤول اسرائيلي كبير: "ماليزيا دولة يرأسها زعيم معاد للسامية.

وكل عام ، يُسمح لنحو 40 ألف مواطن ماليزي وإندونيسي بزيارة إسرائيل ، ووفقًا لمسؤول وزارة الخارجية ، سيتم السماح لهم بمواصلة القيام بذلك. واوضح المسؤول "لكن الدبلوماسيين الماليزيين لن يكونوا قادرين على المجيء. وعندما يغيرون سياساتهم - سنغير ذلك."