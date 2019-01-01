إريكسن يخبر مورينيو وجهاً لوجه بقرار مستقبله مع توتنهام

وكالات / سما /

أبلغ اللاعب كريستيان إريكسن المدرب الجديد جوزيه مورينيو خلال حديث جرى وجهاً لوجه بأنه يريد مغادرة نادي توتنهام والتطلع إلى تحدٍ جديد بعد ست سنوات قضاها معه.

وبعد توليه مسؤولية تدريب توتنهام ، فقد كان المدرب البرتغالي متلهفاً لإقناع لاعب الوسط الدنماركي بالبقاء مع الفريق اللندني ، والتأكيد أيضاً على إنه واحد من أهم اللاعبين خلال الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن إريكسن كرر رغبته بمغادرة توتنهام خلال أقرب فرصة ممكنة بعد لقاء جمع بينه وبين المدرب جوزيه مورينيو ، حيث شكر مساعيه الكاملة لإقناعه بالبقاء.

وتضيف هذه المصادر أن يوفنتوس وإنتر ميلان هما من بين المهتمين بالتوقيع مع إريكسن ، بينما يبقى ريال مدريد مرشحاً قوياً للحصول على خدماته رغم تفضيل بول بوجبا عليه في الصيف الماضي.

وسيكون مجلس إدارة توتنهام مضطراً للموافقة على بيع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في سوق الانتقالات الشتوية للاستفادة من بعض الأموال ، خوفاً من رحيله مجاناً في نهاية الموسم الجاري.