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وزيرة الصحة تفتتح العيادات الخارجية الجديدة بمجمع فلسطين الطبي

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

افتتحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة والأمين العام لمجلس الوزراء د. أمجد غانم العيادات الخارجية الجديدة في مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وقالت الوزيرة الكيلة خلال حفل الافتتاح إن هذه العيادات شيدت بدعم سخي من الرئيس محمود عباس.

وأشادت وزيرة الصحة بدعم المجتمع المدني ورجال الأعمال الدائم للقطاع الصحي الفلسطيني، قائلة إن تكاتف الجهود هو الركيزة الأساسية لتطوير مؤسساتنا.

وأشارت إلى أنه جرى إضافة 7 عيادات جديدة ليصبح عددها 17 عيادة في المجمع، وهو ما سيخفف الضغط ويقلل فترة انتظار المرضى.

وقالت د. الكيلة إن فريقاً من المختصين سيبدأ تقييم مجمع فلسطين الطبي برام الله من كافة النواحي، يهدف إلى رصد نقاط القوة والفرص والتحديات التي تواجه المستشفيات الحكومية، للعمل على تطويرها وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الوزراء دعم الحكومة الدائم للقطاع الصحي، قائلاً إن هذا القطاع يحتل الأولوية لدى مجل الوزراء.

وأضاف أن أهلنا يستحقون منا أجود وأفضل الخدمات، مشيراً إلى أهمية تعزيز الاتصال والتواصل بين الكوادر الطبية والصحية والمرضى.

#مي الكيلة #مجمع فلسطين الطبي #وزارة الصحة

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