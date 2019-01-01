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سرقة سيارتي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سرقة سيارتي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي


وكالات / سما /

كشف محامي الوريث الشرعي للفنان الراحل، هيثم أحمد زكي، أنه سيتقدم ببلاغ عن واقعة اختفاء سيارتين مملوكتين للفنان الراحل أحمد زكي، الأولى من طراز "مرسيدس" والثانية من نوع "رينو".

وقال بلال عبد الغني، إنه تم اكتشاف الأمر أثناء تسليم الميراث الشرعي للوريث الوحيد، رامي عز الدين.

وقال المحامي إنه تبين أن الخادمة التي عملت في بيت الفنان الراحل وراء سرقة السيارة، بعد ارتباطها بسايس موقف السيارات، لافتا إلى أنه سوف يتقدم بمحضر في قسم الشرطة، بتغيب السيارة وسرقتها.

وتسلم الوريث الوحيد والشرعي للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بناء على قرار النيابة وفتوى الأزهر الشريف، شقة بالمهندسين خاصة بالفنان الراحل أحمد زكي، وأخرى بشارع الهرم خاصة بالراحل هيثم أحمد زكي، ومبلغا ماليا قدره 300 ألف جنيه في أحد البنوك، ومبلغ 200 ألف جنيه ووثيقة تأمين وسيارتين.

#هيثم أحمد زكي #سرقة

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