السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة يدعو إلى الاعتراف باللاجئين اليهود

القدس المحتلة / سما /

أعلن السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الثلاثاء عن نيته تقديم قرار يعترف باللاجئين اليهود من الدول العربية، وذلك خلال مناقشة للجمعية العامة للأمم المتحدة بمرور 72 عامًا على قرار لتقسيم فلسطين الانتدابية لثلاثة كيانات، صدر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 عن الأمم المتحدة.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن دانون سيقدم خلال مناقشة الجمعية العامة سلسلة من القرارات المؤيدة للفلسطينيين، بما في ذلك قرار يدعم حق الفلسطينيين في العودة. وستعقد اجتماعات مماثلة مع قرارات مماثلة كل عام.

ووفقًا للبعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة، فإن القرار الجديد الذي سيقدمه دانون، والذي يطلب من الأمم المتحدة الاعتراف بـ 800 ألف لاجئ يهودي من الدول العربية وإيران، يهدف إلى تقويض القرارات الفلسطينية المقترحة.

وستستضيف البعثة الإسرائيلية أيضًا حدثًا لإطلاق المبادرة الجديدة رسميًا في نيويورك يوم الأربعاء، ويضم المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية إيلان كار.

وقال السفير دانون: "المجتمع الدولي، كما هو الحال في كثير من الأحيان، مرتاح للتركيز فقط على اللاجئين الفلسطينيين بينما يمحو قصة مئات الآلاف من اليهود من صفحات التاريخ" مضيفًا "لكن دولة إسرائيل ستعبر عن الحقيقة وتصحح الظلم التاريخي من خلال وضع حد للصمت المطبق من جانب المجتمع الدولي".