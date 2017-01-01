  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

كاظم الساهر يعتذر عن المشاركة بموسم الرياض!

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاظم الساهر يعتذر عن المشاركة بموسم الرياض!


وكالات / سما /

اعتذر الفنان العراقي كاظم الساهر، عن المشاركة في فعاليات موسم الرياض، عبر حفلة كانت مقررة له الشهر الجاري.

ونشر الساهر تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، لتوضيح أسباب الاعتذار عن المشاركة، والتي تعود كما قال إلى الأحداث الجارية في بلده العراق، وسقط على إثرها مئات القتلى والجرحى أغلبهم من المتظاهرين.

وكتب الساهر على حسابه الرسمي: "نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب".

وأضاف: "نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم".


وكان من المقرر أن يحيى كاظم الساهر حفلا في 12 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسبق للساهر أن أحيا في المملكة أولى حفلاته، في تموز/ يوليو 2018، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في جدة ورياض في عام 2017 دون أسباب معلنة.

وآخر حفلات كاظم الساهر في المملكة كانت في آب/ أغسطس الماضي، في مدينة أبها، بمنطقة عسير السعودية، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى "موسم السودة".

يشار إلى أن موسم الرياض، كان من المفترض أن ينتهي منتصف الشهر الجاري، لكن ولي العهد السعودي، قرر تمديده لنهاية كانون الثاني/ يناير المقبل.

#كاظم الساهر #الرياض
تغريدة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو مترجم : جنود إسرائيليون يرون "معاناتهم" بعد قتالهم في غزة

"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتسحبنا نحوها

وفاة الاعلامي الكبير أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات

هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين

تصريح صحفي صادر عن "حماس" بخصوص الجمعة الـ83 من مسيرات العودة.. اليك تفاصيله

نتنياهو يقدم عرضا لتشكيل الحكومة.. وغانتس: مستعدون لقبول اقتراحات التسوية

وفاة الأمير السعودي متعب بن عبد العزيز

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

يزور إسرائيل وغزة: وزير خارجية إيرلندا ينتقد سياسات نتنياهو وترامب

سيناريو صادم: الأرصاد الجوية الإسرائيلية: معدّل سقوط الأمطار سينخفض وارتفاع درجات الحرارة

المكتب السياسي للجهاد من الداخل والخارج يجتمع لاول مرة في القاهرة

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة

ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!