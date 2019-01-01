وفاة الفنان المصري "شعبان عبد الرحيم"

وكالات / سما /

توفي الفنان المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عامًا.

وكان الفنان شعبان قد ظهر قبل يومين في حفلة غنائية في السعودية، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“، جالسًا على كرسي متحرك، وأثار ذلك ردود فعل متباينة بشأن حقيقة مرضه التي تلزمه الكرسي المتحرك، ليتبين لاحقاً ان ذلك بسبب معاناته من كسر وتركيب مسامي

ورفض شعبان طلب من هيئة الترفيه بالسعودية للقدوم والغناء ضمن حفلات موسم الرياض بسبب كسر بقدمه، قائلًا ”اتصلوا بيا قولتلهم رجلي مكسورة ومركب مسامير، فقالولي تعال غني وهنجبلك كرسي تقعد عليه“.

ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" والتي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليا وعربيا، وقد اتهمت شبكة سي ان ان الإخبارية الأمريكية عبد الرحيم بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل.