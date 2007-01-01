نيرفانا للسفر والسياحة تحصد 3 من جوائز السفر العالمية 2019

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في 3 ديسمبر 2019

حصلت شركة نيرفانا للسفر والسياحة الاماراتية، على ثلاثة جوائز مرموقة خلال حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2019. حيث حصلت على لقب "أفضل الشركات المنظمة للرحلات السياحية الفاخرة في الشرق الأوسط" للمرة الرابعة على التوالي، وعلى جائزة "أفضل شركة منظمة للرحلات السياحية في الإمارات" للمرة الخامسة على التوالي، وقد سجلت شركة نيرفانا للسياحة والسفر حضورًا بارزًا كأحد أهم متلقي جوائز السفر العالمية.

إذ أفضت نتائج التصويت إلى فوز شركة نيرفانا للسفر والسياحة بجائزة "أفضل وكالات السفر التجارية في العالم لعام 2019"، وجائزة "أفضل شركة منظمة للرحلات السياحية الفاخرة في العالم لعام 2019" ، و"أفضل شركة منظمة للرحلات السياحية في العالم لعام 2019".

وقال السيد علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة معلقًا بهذه المناسبة: "نحن في غاية السعادة لحصولنا على هذا التكريم مجددًا خلال فعاليات جوائز السفر العالمية المرموقة. فمنذ 12 عامًا، نذرنا أنفسنا لنكون الشركة الأولى في مجال تقديم خدمات السياحة والسفر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنه لشرفٌ لنا أن نحصل على هذا التكريم للسنة الخامسة على التوالي، هنا اليوم. إن هذا التكريم شاهدٌ على شغفنا بعملنا، وسنستمر بتقديم الخدمات ذات المستوى الرفيع".

فمنذ تأسيسها، تمكنت شركة نيرفانا من اكتساب مكانة مرموقة في سوق العمل شديد التنافسية، ونجحت في الحصول على لقب "أفضل شركة منظمة للرحلات السياحية الفاخرة في العالم لعام 2018" ، و"أفضل شركة منظمة للرحلات السياحية في العالم لعام 2018"، و"أفضل شركة منظمة للرحلات السياحية الفاخرة في العالم للعامين 2016 و2017".

وقد تم تكريم شركة نيرفانا للسفر والسياحة لما تقدمه من خدماتٍ استثنائية في كافة الجوانب المتعلقة بقطاع السياحة، ولا زالت تسعى لتعزيز بصمتها على الصعيد الدولي من خلال عقد المزيد من الشراكات وعقود التعاون المثمرة مع أهم الجهات العاملة في هذا القطاع بهدف منح عملائها تجارب مميزة بمستويات عالمية.

أقيمت فعاليات الحفل النهائي لتوزيع جوائز السفر العالمية 2019 في دار الأوبرا السلطانية في مسقط، عمان. وتختص هذه الجوائز بتكريم الشركات العاملة في مجال السياحة والضيافة والسفر لنجاحها وتميزها، بحضور أهم صناع القرار في هذا المجال.

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شركة نيرفانا للسفر والسياحة

تأسست الشركة في أبوظبي عام 2007، وهي شركة وطنية مائة بالمائة وتتبوأ اليوم مكانة مميزة في الامارات واصبحت واحدة من أهم شركات السفر والسياحة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج، حيث أصبح اهتمام فريق الادارة النابع من رؤية استراتيجية بأن تكون أكثر الشركات انتشاراً وشهرة على مستوى العالم.

وتقدم شركة نيرفانا للسفر والسياحة خدماتها المميزة لقطاع واسع من الجهات الحكومية وشبه الحكومية و الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك وفق أسس تعتمد على مبدأ الشفافية والمهنية (و مواكبة التطور التكنولوجي) الشيء الذي كان له الأثر البارز في النمو المتسارع على مر السنين، متزامناً مع التطبيق الاحترافي للشركة ومن خلال فريق عملها المتخصص الذي يفوق 450 موظف من خيرة الكفاءات الإدارية على مستوى متقدم من المهارة والرعاية وخدمة العملاء كل ذلك وأكثر مكّن الشركة من أن تتبوأ مكانة مرموقة كواحدة من أهم شركات السفر والسياحة من مرتبة الدرجة الاولى وقد تم افتتاح مكاتب للشركة في كلّ من الصين واسبانيا ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة. كما تستعدّ لافتتاح مكاتب جديدة لها في عدد من الدول الخليجية وفي الولايات المتحدة الأميركية و أستراليا خلال السنوات المقبلة.

ونهدف إلى التوسع في كافة أنحاء العالم والوصول إلى المزيد من العملاء في المزيد من الدول خلال السنوات القادمة.