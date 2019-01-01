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ناسا ترصد حطام مركبة إنزال هندية على سطح القمر

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ناسا ترصد حطام مركبة إنزال هندية على سطح القمر


وكالات / سما /

بعد نحو ثلاثة أشهر من مهمة غير ناجحة لمركبة إنزال هندية للقمر، عثرت وكالة الطيران والفضاء الأميركية(ناسا) على حطام من أجزاء المركبة غير المأهولة.

وكانت مركبة الإنزال"فيكرام" قد تحطمت على سطح القمر، ولكن المركبة الفضائية الرئيسة ظلت في مدارها.

وأسقطت المركبة الفضائية الرئيسية مركبة الإنزال تمهيداً للهبوط على منطقة لم يتم استكشافها سابقاً من القمر.

لكن الاتصال مع المركبة انقطع على مسافة كيلومترين من سطح القمر.

ونشرت ناسا يوم الإثنين صورة، تظهر ما تصفه بأنه موقع الإنزال والحطام، الذي يمكن مشاهدته على مسافة عدة كيلومترات.

وكانت وكالة الفضاء الهندية قد فقدت الاتصال مع مركبة الإنزال فيكرام قبل دقائق من الوصول المقرر للقمر.

وكان الهدف من المركبة الفضائية دراسة سطح منطقة القطب الجنوبي للقمر، لتحليل الأرض والبحث عن المياه.

#ناسا #القمر #مركبة

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