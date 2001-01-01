تيسير خالد يحذر من السقوط في الوهم وشراء أكاذيب اسرائيل

رام الله / سما /

حذّر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، من السقوط في الوهم وشراء الأكاذيب التي يروج لها كل من وزير الجيش في حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، ووزير خارجية اسرائيل كاتس، بشأن بناء جزيرة عائمة أو ميناء بحري قبالة سواحل قطاع غزة، فضلا عن مطار دولي في القطاع لتحسين أوضاعه المعيشية وتمكينه من الانفتاح على العالم .

وقال: إن دولة قامت بتدمير المطار الفلسطيني الوحيد في قطاع غزة عام 2001 وتعطل إعادة بنائه وتشغيله على امتداد كل السنوات، وتمنع الصيادين من تجاوز حدود أميال بحرية محدودة في المياه الاقليمية الفلسطينية، وتفرض على قطاع غزة عقوبات جماعية وحصارا اقتصاديا بأدوات وأساليب وحشية منذ العام 2007، ولا يمكن ان تتغير بهذه البساطة وتبدأ البحث عن حلول تخفف عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة معاناتهم اليومية .

وأضاف، لقد سبق لبعض قيادات حركة حماس أن عاشت الوهم وأشترت من وسيط الرباعية الدولية توني بلير عام 2006 بضاعة فاسدة ومثلها من اليستر كروك، الضابط السابق في الاستخبارات البريطانية واعتقدت أنهما سوف يرفعان لها الكستناء من النار بالاعتراف بها شريكا سياسيا في البحث عن حلول للصراع في المنطقة مع عدد من الدول الاوروبية بما فيها بريطانيا، ومن الحماقة السقوط ثانية في الوهم والسقوط في فخ المناورات السياسية لبعض الأوساط في حكومة تل أبيب أمثال اسرائيل كاتس ونفتالي بينيت .

ودعا تيسير خالد قيادة حركة حماس الى تمييز موقفها والنأي بنفسها عن كل ما يمكن أن يشوّه صورتها كحركة مقاومة، من خلال البحث عن ما هو أهم من تفاهمات بشأن إدارة قواعد الاشتباك مع عدو يجد ضالته في تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية وتوظيفه في خدمة رؤيته وبرنامجه.