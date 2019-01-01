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تعرف على عدد صفقات الانتقالات الشتوية في غزة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعرف على عدد صفقات الانتقالات الشتوية في غزة


غزة / سما /

كشفت لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن الأرقام المتعلقة بعدد صفقات الأندية في الدرجات المختلفة, خلال الانتقالات الشتوية بقطاع غزة.

وأوضحت اللجنة, أن الانتقالات الشتوية شهدت تسجيل 331 لاعبا جديدا في مختلف الدرجات, بواقع 39 لاعبا في الممتازة, و50 في الأولى.

أما أندية الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", فأبرمت 29 صفقة, في حين ضمّت أندية فرع "الوسطى والجنوب" 49 لاعبا جديدا.

وفي الدرجة الثالثة, تعاقد أندية فرع "غزة والشمال" مع 55 لاعبا, في حين تم تسجيل 109 لاعبين جدد في فرع "الوسطى والجنوب".

#اللاعبين #الاتحاد الفلسطيني #الأندية

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