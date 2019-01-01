صعود 4 أندية للدور التمهيدي الثاني بكأس غزة

غزة / سما /

صعدت أندية المجمع الإسلامي وشباب الزوايدة وشباب معن وأهلي البريج, للدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس قطاع غزة.

وحقق المجمع الإسلامي فوزا سهلا على نظيره الشمس (5-1), في حين انتصر شباب الزوايدة على منافسه الترابط (3-1).

كما تفوق شباب معن على جماعي رفح بركلات الترجيح (2-0), عقب التعادل في الوقت الأصلي (2-2), بينما انتصر أهلي البريج على السلام بركلات الترجيح (3-2), بعد التعادل في الوقت الأصلي (0-0).

مباريات الثلاثاء

وتتواصل منافسات الدور التمهيدي من كأس غزة الثلاثاء, بلقاء الرضوان مع المشتل على ملعب فلسطين بغزة, وفلسطين مع حطين على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع, واتحاد دير البلح مع الرباط على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى, والأمل مع المصدر على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى أيضا.