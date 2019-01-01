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هيئة الأسرى: مخاطر صحية تهدد الأسيرين زهران والهندي بعد توقفهما عن شرب الماء

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين المضربين عن الطعام، أحمد زهران ومصعب الهندي، حيث دخلا مرحلة الخطر بعد توقفهما عن شرب الماء منذ ثلاثة أيام.

ولفتت الهيئة أن الأسيرين زهران والهندي يقبعان في معتقل "نيتسيان الرملة" بظروف احتجاز سيئة للغاية، وقد دخلا شهرهما الثالث بإضرابهما ضد الاعتقال الإداري التعسفي.

وقالت الهيئة، إن الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من رام الله، يواصل اضرابه عن الطعام منذ 72 يوماً، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال (15) عامًا، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/ مارس 2019، فيما الأسير مصعب الهندي(29 عامًا) من مدينة نابلس، معتقل منذ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019 ومضرب عن الطعام منذ 70 يوماً، وبلغت مجموع أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقه، على مدار سنوات اعتقاله، 24 أمر اعتقال إداري.

وقالت الهيئة، إن الأسيرين يعانيان من آلام حادة في الرقبة والمفاصل، ومن دوار وأوجاع في كافة أنحاء الجسد، ومن تشويش في الرؤية وأوجاع بالقلب، ومن نقصان حاد بالوزن، ويستعملان كراسي متحركة.

#هيئة الأسرى

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