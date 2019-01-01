شقيقة كريستيانو رونالدو تُفحم فان دايك برد ناري

وكالات / سما /

شكَّل تصريح فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول، بخصوص غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حفل الكرة الذهبية الذي توج به نجم برشلونة ليونيل ميسي، سطحاً طفت عليه العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى خطى والدتها، حرصت كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على اتهام مافيا كرة القدم بحرمان ابنها من الكرة الذهبية، موجهة في الوقت نفسه، رسالة قوية إلى فيرجيل فان دايك.

وظفر مهاجم نادي برشلونة ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، بعد إعلانه فائزاً من طرف مجلة “فرانس فوتبول”، الجهة المنوط لها تسليم البالون دور سنوياً.

وقبل انطلاق حفل الكرة الذهبية، مساء أمس الاثنين، وجه مراسل هولندي سؤالاً لفان دايك حول غياب رونالدو وجاء رده ساخراً حيث قال: “وهل كان رونالدو مرشحاً للجائزة من الأساس؟”.

وكتبت كاتيا أفيرو عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام): “عزيزي فيرجيل، كريستيانو ذهب إلى ذلك المكان قبلك ألف مرة (تقصد حفل الكرة الذهبية)، كما أنه فاز بثلاثة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، تلك المنافسة التي لم تفز بها من قبل”.

وتابعت: “هناك كان أفضل هداف وأفضل لاعب قبل أن يُصبح أفضل لاعب في تاريخ ريال مدريد الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا. بالمناسبة، كريستيانو حصل خمس مرات على الكرة الذهبية، عزيزي فيرجيل”.

وأضافت: “لقد فاز عليك في نهائي عصبة الأمم الأوروبية مع البرتغال، عندما تكون لديك بعض الألقاب المهمة مثله، حينئد يمكنك الجلوس معه على نفس الطاولة”.

وأكدت كاتيا أفيرو على أنها لا تحمل أي ضغينة تجاه ميسي، ولكنها تعلم أن كل شيء سينكشف مستقبلاً بشأن مافيا كرة القدم مشيرة لعدم عدالة فوز البولجا بالكرة الذهبية على حساب صاروخ ماديرا.