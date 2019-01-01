رسمياً .. رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي

وكالات / سما /

واسى كريستيانو رونالدو نجم فريق نادي يوفنتوس أحزانه بعد خسارة جائزة الكرة الذهبية بالحصول على أخرى وهي جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال موسم 2018-2019.

واستطاع ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين الحصول على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019، ليفض الاشتباك مع صاروخ ماديرا ويصبح اللاعب صاحب أكبر عدد من التتويجات بالكرة الذهبية على مر التاريخ.

وكيل رونالدو كان قد خرج وتحدث إلى الصحفيين مؤكداً على أن الدون لا يزال أفضل لاعب في التاريخ، حتى مع خسارته الكرة الذهبية 2019، التي حل فيها ثالثاً خلف ميسي وفان دايك نجم ليفربول الإنجليزي.

نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي خلال الحفل الكبير للكالتشيو في مدينة ميلانو اليوم.

وسجل صاحب القميص رقم 7، 21 هدفاً لمصلحة السيدة العجوز الموسم الماضي في الدوري، وصنع 8 آخرين في أولى مواسمه في إيطاليا.

كما تضمن أفضل تشكيل للدوري الإيطالي موسم 2018-2019، اسم كريستيانو رونالدو.