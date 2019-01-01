السعودية تتصدر وتضرب موعدا مع قطر في نصف نهائي "خليجي 24"

وكالات / سما /

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بفوزه على عمان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وسجل ثلاثية السعودية فراس البريكان في الدقيقة 26، وهتان باهبري في الدقيقتين 42 و57، فيما أحرز هدف عمان الوحيد المنذر العلوي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

ورفع الأخضر السعودي رصيده إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة الثانية، ليضرب موعدا مع قطر (وصيفة المجموعة الأولى) في نصف النهائي، بينما ودع منتخب عمان "حامل اللقب" البطولة من الدور الأول بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي العراق متصدر المجموعة الأولى مع البحرين وصيف المجموعة الثانية، والذي تغلب في وقت سابق اليوم على الكويت بنتيجة 4-2.