  1. الرئيسية
  2. الرياضة

السعودية تتصدر وتضرب موعدا مع قطر في نصف نهائي "خليجي 24"

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تتصدر وتضرب موعدا مع قطر في نصف نهائي "خليجي 24"


وكالات / سما /

تأهل المنتخب السعودي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" بفوزه على عمان بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وسجل ثلاثية السعودية فراس البريكان في الدقيقة 26، وهتان باهبري في الدقيقتين 42 و57، فيما أحرز هدف عمان الوحيد المنذر العلوي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

ورفع الأخضر السعودي رصيده إلى 6 نقاط متصدرا المجموعة الثانية، ليضرب موعدا مع قطر (وصيفة المجموعة الأولى) في نصف النهائي، بينما ودع منتخب عمان "حامل اللقب" البطولة من الدور الأول بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي العراق متصدر المجموعة الأولى مع البحرين وصيف المجموعة الثانية، والذي تغلب في وقت سابق اليوم على الكويت بنتيجة 4-2.

#السعودية #قطر #خليجي 24

الأكثر قراءة اليوم

انتقادات إسرائيلية لوجود "أم محمد" في العملية "الفاشلة" بخانيونس

فيديو مترجم : جنود إسرائيليون يرون "معاناتهم" بعد قتالهم في غزة

"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتسحبنا نحوها

وفاة الاعلامي الكبير أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات

غزة : هنية ووفد من الجهاد الإسلامي يغادرون للقاهرة

تصريح صحفي صادر عن "حماس" بخصوص الجمعة الـ83 من مسيرات العودة.. اليك تفاصيله

أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال

الأخبار الرئيسية

المكتب السياسي للجهاد من الداخل والخارج يجتمع لاول مرة في القاهرة

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة

ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!

الجنائية الدولية ترفض محاكمة إسرائيل بمهاجمة "مافي مرمرة"

هنية

هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين