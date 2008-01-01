بالفيديو: لحظة تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السادسة بتاريخه

وكالات / سما /

تمكن الأرجنتيني ولاعب برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، من حصد جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس في هذه اللحظات حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2019، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.

وتعد هذه النسخة هي الـ64 للكرة الذهبية، منذ انطلاقها عام 1956، حيث شهدت اندماجها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بين عامي 2010 و2015 قبل الانفصال بينهما.

وانتشرت العديد من التسريبات خلال الأيام الماضية، والتي تحدثت عن حسم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة لجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وفي حال صدقت التسريبات، فسينفرد الساحر الأرجنتيني بعدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد أعوام (2009 و2010 و2011 و2012 و2015)، وسيفك الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الحاصل على الجائزة خمس مرات، أعوام: (2008، 2013، 2014، 2016، 2017).

وتعتمد مجلة "فرانس فوتبول" على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت للفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.