  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطن سميح غيث، بعد تفتيش منزله.

كما اعتقلت تلك القوات على حاجز عسكري في بلدة الظاهرية، كلا من: احمد سعيد أبو صوان زهور، وفهد احمد سلامة العطاونة (40 عاما)، وكلاهما من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

انتقادات إسرائيلية لوجود "أم محمد" في العملية "الفاشلة" بخانيونس

فيديو مترجم : جنود إسرائيليون يرون "معاناتهم" بعد قتالهم في غزة

"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتسحبنا نحوها

وفاة الاعلامي الكبير أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات

غزة : هنية ووفد من الجهاد الإسلامي يغادرون للقاهرة

تصريح صحفي صادر عن "حماس" بخصوص الجمعة الـ83 من مسيرات العودة.. اليك تفاصيله

أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال

الأخبار الرئيسية

المكتب السياسي للجهاد من الداخل والخارج يجتمع لاول مرة في القاهرة

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة

ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!

الجنائية الدولية ترفض محاكمة إسرائيل بمهاجمة "مافي مرمرة"

هنية

هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين