الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطن سميح غيث، بعد تفتيش منزله.

كما اعتقلت تلك القوات على حاجز عسكري في بلدة الظاهرية، كلا من: احمد سعيد أبو صوان زهور، وفهد احمد سلامة العطاونة (40 عاما)، وكلاهما من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

وفي السياق، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.