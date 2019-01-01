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استطلاع: غالبية سكان مستوطنات الغلاف لا يشعرون بالأمان

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية سكان مستوطنات الغلاف لا يشعرون بالأمان


القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن غالبية سكان مستوطنات الجنوب والشمال، لا يشعرون بالأمان، بسبب عدم وجود وسائل حماية وملاجئ، ويدرسون ترك أماكن سكناهم.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه الكنيست، ونشرت نتائجه وسائل الإعلام العبرية صباح اليوم، أن 42% من مستوطني الجنوب والشمال، يدرسون ترك مناطق سكناهم، بسبب عدم وجود حماية كافية.

وبينت نتائج الاستطلاع، أن 42% من سكان مستوطناتغلاف غزة،  يعيشون بدون ملاجئ، وأن 24% منهم يدرسون مغادرة أماكن سكناهم.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن الاستطلاع جرى على 1400 مستوطن من مستوطنات الجنوب والشمال، من الأعمار 25 عاما فما فوق.

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