بن دافيد: لا يمكنني وصف النتائج السلبية الهائلة لفشل عملية خانيونس

القدس المحتلة / سما /

ما زالت الرقابة العسكرية تفرض حظراً على نشر تفاصيل كشف القوة الإسرائيلية الخاصة وهي إحدى وحدات النخبة "سيرت متكال" والتي تتبع لرئيس هيئة الأركان مباشرة.

المحلل العسكري في القناة 13 العبرية، ألون بن دافيد، تطرق إلى التحقيق الاستقصائي لقناة الجزيرة والمعروف ببرنامج "ما خفي أعظم"، والذي نشر تفاصيل حصرية عن اكتشاف القوة الخاصة على أيدي عناصر القسام العام الماضي.

وقال المحلل إنه "وفي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية انتظروا التحقيق بتأهب وعلى أحر من الجمر، وتنفسوا الصعداء بعد عرضه، بسبب عدم عرض حركة حماس أشياء كثيرة حول العملية"، مؤكدا أن هناك معلومات أخرى لم تكشف عنها الحركة بعد.

وعن رفض الرقابة العسكرية الإسرائيلية نشر معلومات حول العملية، قال بن دافيد إن عدم النشر يأتي لكيلا تقوم حركة حماس باستغلالها، واصفا النتائج السلبية لفشل العملية بالهائلة، لدرجة أنني لا يمكنني وصفها- يقول المحلل العسكري.

وكشف المحلل عن الأضرار الكبيرة لكشف القوة الخاصة قائلاً إنها "تسببت بضرر هائل لطرق ووسائل عمل الوحدات الخاصة الإسرائيلية".