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المكتب السياسي للجهاد من الداخل والخارج يجتمع لاول مرة في القاهرة

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المكتب السياسي للجهاد من الداخل والخارج يجتمع لاول مرة في القاهرة


غزة / سما /

قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين انها ستعقد اجتماعا لمكتبها السياسي من الداخل والخارج في العاصمة المصرية القاهرة.

واوضحت الجهاد ان وصول وفدها من الخارج والداخل الى القاهرة اكتمل لعقد دورة اجتماعات لمكتب الحركة السياسي ضمن اجندة مقررة.
واكتمل الوفد بوصول وفد قيادة حركة الجهاد الإسلامي من الخارج والداخل، برئاسة الأمين العام المجاهد زياد النخالة، إلى القاهرة فيما غادر عدد من ممثلي المكتب السياسي من غزة.
وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزام، أن الوفد سيُجري مباحثاتٍ مع المصريين، حول أهم الملفات على الساحة الفلسطينية.
ونوه إلى أن ضمن الأجندة، انعقاد دورة اجتماعات للمكتب السياسي للحركة، لافتاً إلى أن الوفد سيواصلُ زيارته لبعض الدول الصديقة.

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