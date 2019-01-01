وفد من شركة جوال يهنئ عميد المعاهد الأزهرية

استقبل عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين د. علي رشيد النجار، ظهر أمس الاثنين، وفدا من شركة جوال لتهنئته بتعيينه عميدا للمعاهد الأزهرية، حيث ترأس الوفد الأستاذ عمر شمالي مدير عام اقليم غزة لشركة جوال، وعبد الفتاح الشرفا المدير التجاري، وشادى ناصر مدير دائرة الشركات، ومحمد الريس رئيس قسم مبيعات الشركات، وسيف الدين عبد العزيز مدير مبيعات الحسابات الاستراتيجية، وأدم عنان مدير حساب المعهد الديني في شركة جوال، وحسام الجاروشة رئيس منطقة غزة، وأحمد رضوان قسم التسويق، وتقدموا بالتهاني من العميد بمناسبة توليه عمادة المعاهد الأزهرية في فلسطين، معربين عن رجائهم له بدوام التوفيق والنجاح في خدمة شعبه ووطنه.

بدوره رحب عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين أ.د. النجار بالوفد الزائر مثمنا جهود شركة جوال في تقديم الخدمة للمواطنين وشكرهم على رعاية احتفال المولد النبوي، وطلب منهم المزيد من الدعم للمعهد الديني.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بينهما، وأكدا على استمرار العلاقات الثنائية بما يخدم المعاهد الأزهرية ويساهم بإيصال رسالتها السامية.

وأشاد النجار بالدور الخدماتي الذي تقوم به شركة جوال، ودورها الوطني في تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد درع تهنئة للنجار بمناسبة منحه ثقة الرئيس محمود عباس بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسطين، معربين عن اعتزازهم به، سائلين الله عز وجل أن يسدد خطاه ويوفقه لما فيه الخير .