  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد من شركة جوال يهنئ عميد المعاهد الأزهرية

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من شركة جوال يهنئ عميد المعاهد الأزهرية


غزة / سما /

استقبل عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين د. علي رشيد النجار، ظهر أمس الاثنين، وفدا من شركة جوال لتهنئته بتعيينه عميدا للمعاهد الأزهرية، حيث ترأس الوفد الأستاذ عمر شمالي مدير عام اقليم غزة لشركة جوال، وعبد الفتاح الشرفا المدير التجاري، وشادى ناصر مدير دائرة الشركات، ومحمد الريس رئيس قسم مبيعات الشركات، وسيف الدين عبد العزيز مدير مبيعات الحسابات الاستراتيجية، وأدم عنان مدير حساب المعهد الديني في شركة جوال، وحسام الجاروشة رئيس منطقة غزة، وأحمد رضوان قسم التسويق، وتقدموا بالتهاني من العميد بمناسبة توليه عمادة المعاهد الأزهرية في فلسطين، معربين عن رجائهم له بدوام التوفيق والنجاح في خدمة شعبه ووطنه.

بدوره رحب عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين أ.د. النجار بالوفد الزائر مثمنا جهود شركة جوال في تقديم الخدمة للمواطنين وشكرهم على رعاية احتفال المولد النبوي، وطلب منهم المزيد من الدعم للمعهد الديني.

وبحث الطرفان سبل التعاون المشترك بينهما، وأكدا على استمرار العلاقات الثنائية بما يخدم المعاهد الأزهرية ويساهم بإيصال رسالتها السامية.

وأشاد النجار بالدور الخدماتي الذي تقوم به شركة جوال، ودورها الوطني في تقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني.

وفي ختام الزيارة قدم الوفد درع تهنئة للنجار بمناسبة منحه ثقة الرئيس محمود عباس بتعيينه عميداً للمعاهد الأزهرية في فلسطين، معربين عن اعتزازهم به، سائلين الله عز وجل أن يسدد خطاه ويوفقه لما فيه الخير .

#جوال #المعاهد الأزهرية

الأكثر قراءة اليوم

انتقادات إسرائيلية لوجود "أم محمد" في العملية "الفاشلة" بخانيونس

فيديو مترجم : جنود إسرائيليون يرون "معاناتهم" بعد قتالهم في غزة

"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتسحبنا نحوها

وفاة الاعلامي الكبير أحمد عبد الرحمن مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات

غزة : هنية ووفد من الجهاد الإسلامي يغادرون للقاهرة

تصريح صحفي صادر عن "حماس" بخصوص الجمعة الـ83 من مسيرات العودة.. اليك تفاصيله

أجرأ تصريحات رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي من 3 رجال

الأخبار الرئيسية

المكتب السياسي للجهاد من الداخل والخارج يجتمع لاول مرة في القاهرة

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة

ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!

الجنائية الدولية ترفض محاكمة إسرائيل بمهاجمة "مافي مرمرة"

هنية

هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين