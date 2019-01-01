الاحتلال يهدم خزاني مياه في طوباس

طوباس / سما /

هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خزاني مياه في سهل طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة ، بأن آليات الاحتلال هدمت خزان مياه سعته ألف كوب، في منطقة "عينون"، تعود ملكيته للمواطن عدنان مجلي صوافطة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرته الثلاثاء الماضي بهدم الخزان خلال 96 ساعة من تاريخ الإخطار، علما بأنه يغذي مئات الدونمات الزراعية في سهل طوباس.

يشار إلى أن هذا الخزان هو الثاني الذي يهدمه الاحتلال للمواطن المذكور خلال الأشهر الماضية في سهل طوباس، بحجج واهية.

وفي وقت لاحق، هدمت تلك الآليات الإسرائيلية خزانا آخر سعته الف كوب أيضا، تعود ملكيته لعدد من المزارعين في المنطقة ذاتها.