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ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!


القدس المحتلة / سما /

صرح المنسق الخاص للأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بأن الخطة الأمريكية للتسوية المعروفة بـ "صفقة القرن" قد تكون مفيدة شرط أن تكون مبنية على حل الدولتين.

وقال ملادينوف في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، : "كانت لدينا مناقشات جيدة مع الأصدقاء الأمريكيين حول أنه إذا كان مقترحهم مبنيا على حل الدولتين وفقا لموقف الأمم المتحدة بشأن تسوية النزاع، وإذا كان من شأنه أن يساعد في عودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، فإنه بناء ومفيد في ظل الوضع الراهن على الأرض".

وتابع المسؤول الأممي قائلا: "وللأسف، نرى خلال السنوات الأخيرة تدهورا للعلاقات بين القيادة الفلسطينية والولايات المتحدة، وهما لم تعودا تتحدثان مع بعضهما البعض، وهذا الأمر يؤثر سلبا (على الأوضاع بشكل عام)".

وأشار ملادينوف إلى أن وقف الولايات المتحدة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرامج أخرى "لا يساهم" في التسوية.

وأكد المنسق الأممي أنه بعد زيارته لموسكو، حيث التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائبه، سيرغي فيرشينين، لديه خطط للعودة إلى القدس ومواصلة العمل على تسوية النزاع بشكل مشترك مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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