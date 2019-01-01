  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكومة تنعى القائد الوطني الكبير أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 07:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تنعى القائد الوطني الكبير أحمد عبد الرحمن


رام الله / سما /

نعت الحكومة بمزيد من مشاعر الحزن والأسى، إلى الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى الأحرار في جميع أنحاء العالم، القائد والمحارب الوطني الكبير، أحد القيادات المتقدمة في حركة "فتح"، المناضل أحمد عبد الرحمن "أبو يزن"، الذي وافته المنية مساء الإثنين في مدينة رام الله عن 76 عاما قضاها في صفوف الثورة الفلسطينية مقاتلا، وكاتباً صحفيّاً، ومفكراً، وسياسيا.

وقالت إن القائد الوطني أحمد عبد الرحمن ترك أثرا كبيرا في المشهد الوطني بما حباه الله من سجايا وخصال نبيلة، وبما امتلكه من قدرات أسهمت في إثراء الحركة الوطنية أمام زيف الرواية الإسرائيلية.

وكان الفقيد الكبير شغل منصب أول أمين عام لمجلس الوزراء، إضافة إلى العديد من المناصب القيادية التي تقلّدها طيلة حياته الحافلة بالنضال وبالمواقف الوطنية.

وتقدم رئيس الوزراء محمد اشتية، وجميع الوزراء، من أسرة الفقيد بخالص العزاء، ضارعين إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

الأكثر قراءة اليوم

انتقادات إسرائيلية لوجود "أم محمد" في العملية "الفاشلة" بخانيونس

المالية تعلن موعد صرف رواتب شهر نوفمبر لموظفي السلطة في غزة والضفة

فيديو مترجم : جنود إسرائيليون يرون "معاناتهم" بعد قتالهم في غزة

هارتس : اسرائيل وحماس نحو هدنة طويلة الامد وليس تهدئة مؤقتة

غزة : هنية ووفد من الجهاد الإسلامي يغادرون للقاهرة

المفتي العام: المستشفى الامريكي فساد للدين وللمؤمنين وعلى أبناء غزة عدم التعامل معه

تصريح صحفي صادر عن "حماس" بخصوص الجمعة الـ83 من مسيرات العودة.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

محللون: تقدم في مساعي التوصل لتهدئة طويلة الأمد في غزة

ملادينوف : "صفقة القرن" قد تكون مفيدة ولكن بشرط!

الجنائية الدولية ترفض محاكمة إسرائيل بمهاجمة "مافي مرمرة"

هنية

هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين

13

"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتسحبنا نحوها