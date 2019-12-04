حالة الطقس: انخفاض على الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/12/04: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2019/12/05: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وبارداً نسبياً الى بارد ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ،ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2019/12/06: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .