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وفد إسرائيلي يصل واشنطن لبحث عقد اتفاق مع دول الخليج..

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد إسرائيلي يصل واشنطن لبحث عقد اتفاق مع دول الخليج..


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل الاعلام العبرية نقلاً عن وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس مساء اليوم الاثنين قوله إن وفداً "اسرائيلياً سيصل الى واشنطن لبحث إمكانية التوصل لاتفاق "عدم اعتداء" بين دول الخليج و"إسرائيل".

و أوضح كاتس في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، إن "وفداً إسرائيلياً يسصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن لإجراء مباحثات بشأن إمكانية التوصل لاتفاق عدم قتال بين إسرائيل ودول الخليج".

وقال كاتس: إن "وفدا من وزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي ووزارة جيش الاحتلال ووزارة العدل يصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق عدم قتال بين إسرائيل ودول الخليج".

وأضاف كاتس بالقول أنه "سيتم طرح مشروع ربط السعودية ودول الخليج بشبكة لسكك الحديد ترتبط مع ميناء حيفا والموانئ الإسرائيلية الأخرى على البحر الأبيض المتوسط".

وكان كاتس قد أشار في تصريحات صحفية سابقة في نوفمبر الماضي إلى أن إسرائيل تعمل على تسوية "اللاحرب" مع دول الخليج، كما اتهم إيران بأنها التهديد الرئيسي في المنطقة، من خلال دعمها للتنظيمات الفلسطينيةعلى حد تعبيره، مضيفا أن العقوبات الأميركية على إيران مهمة وبجب استمرار الضغط عليها.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن كاتس في تصريحات التي أدلى بها في مؤتمر "جيروزاليم بوست" الدبلوماسي السنوي 21 نوفمبر: "الولايات المتحدة تعمل إلى جانب إسرائيل على تسوية اللاحرب بين إسرائيل ودول الخليج".

وأضاف كاتس، أنه "بموجب خطة الرئيس ترامب للسلام، سيتم بناء خط سكة حديد يربط الخليج عبر الأردن إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة حيفا".

وتابع كاتس قائلا إن "العقوبات الأميركية على إيران مهمة، ويجب الاستمرار بسياسة الضغط القصوى عليها"، مضيفًا أن "الاحتجاجات التي نشهدها هذه الأيام في العراق ولبنان وإيران دليل على أن الضغط ينجح".

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