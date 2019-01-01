الرئيس يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود

رام الله / سما /

عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الرئيس في برقية التعزية: "نتقدم لكم أخانا العزيز ولأفراد الأسرة السامية كافة، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، بأحر تعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، داعين الله تعالى أن يشمله بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنّ عليكم أخي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهدكم الأمين، بموفور الصحة والعمر المديد، ويحفظكم والمملكة وشعبها الشقيق بكل خير وازدهار".