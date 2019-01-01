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هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يصل القاهرة لبحث ملفات مهمة مع المسؤولين المصريين


القاهرة /سما/

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، الى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد ساعات من مغادرته قطاع غزة عبر معبر رفح جنوب القطاع.

ووفقا لما اورده موقع "حماس" الالكتروني، فان هنية سيجري خلال هذه الزيارة العديد من اللقاءات مع المسؤولين المصريين لمتابعة العديد من الملفات المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، غادر اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قطاع غزة عبر معبر رفح البري، متجهًا إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وترأس هنية وفد من قيادة المكتب السياسي للحركة بطريقه للقاهرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن العلاقات الثنائية والوضع في قطاع غزة وتطورات ملف التفاهمات مع الاحتلال وقضية المصالحة والانتخابات.

ويرجح أن يغادر هنية من القاهرة، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة ستستمر يومين، وسط ترجيحات بالتوجه لدول أخرى.

كما غادر وفد من قيادة الجهاد الإسلامي ممثلًا بخالد البطش ونافذ عزام إلى القاهرة، حيث سيصلون بالتزامن مع أمين عام الحركة زياد نخالة الذي سيصل من بيروت في وقت لاحق إلى القاهرة.

وسيعقد وفد الجهاد الإسلامي محادثات مماثلة مع المسؤولين المصريين لبحث القضايا المختلفة وخاصةً التفاهمات مع الاحتلال.

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