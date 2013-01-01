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إجلاء الآلاف وإغلاق مطار مع اقتراب الاعصار كاموري من الفلبين

الإثنين 02 ديسمبر 2019 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجلاء الآلاف وإغلاق مطار مع اقتراب الاعصار كاموري من الفلبين


مانيلا /سما/

 أجلت سلطات الفلبين عشرات آلاف الأشخاص إلى مراكز إيواء وأمرت بإغلاق مؤقت لمطار مانيلا الدولي كإجراء وقائي، تحسبا لوصول الإعصار كاموري مساء اليوم الاثنين.

وكان متوقعا أن يصل كاموري بين مساء الإثنين وصباح الثلاثاء إلى الأرخبيل، قبل أن يمر بجنوب العاصمة التي تضم نحو 13 مليون نسمة وتستضيف آلاف الرياضيين المشاركين في ألعاب جنوب-شرق آسيا.

وقال مسؤولون في المطار إنهم اتخذوا القرار استنادا إلى قوة العاصفة، المتوقع أن تصاحبها رياح تصل سرعتها إلى 165 كيلومتر في الساعة.

وحذّرت هيئة الأرصاد من حدوث انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار والعواصف التي يمكن أن تضرب المناطق الساحلية في شرق البلاد.

ويضرب الفلبين سنويا نحو عشرين اعصارا توقع مئات القتلى وتزيد من مستوى الفقر.

وكان هايان، أحد أقوى الأعاصير، ضرب وسط الارخبيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 موقعا أكثر من 7350 قتيلا ومفقودا، وحرم نحو أربعة ملايين شخص من المساكن.

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