مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس ينجح في استرجاع هويات عائلة مقدسية

القدس المحتلة / سما /

تمكن مركز العمل المجتمعي التابع لجامعة القدس من استرجاع هويات عائلة المواطن المقدسي هيثم العلمي، التي سحبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام 1994، بحجة السفر خارج البلاد.

وكان العلمي بدأ منذ عام 2005 بملاحقة الأمر قضائيا، إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض من قبل "الداخلية" الاسرائيلية، وازداد الأمر تعقيدًا عندما رفضت تسجيل أطفاله، حارمة إياهم من التمتع بأدنى الحقوق التي كفلتها جميع المواثيق الدولية والإنسانية، وبالتالي تشريدهم داخل مدينتهم ثم تهجيرهم منها.

وفي عام 2017، توجه العلمي إلى مركز العمل المجتمعي للحصول على دعم قانوني، ولمساعدته في استرجاع هويات عائلته.