العفو الدولية: عدد قتلى المظاهرات الشعبية في إيران بلغ 208 مواطن

لندن /سما/

قالت منظمة العفو الدولية، إن 208 أشخاص على الأقل قتلوا جراء قمع الحركة الاحتجاجية التي بدأت منتصف نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي في إيران.

وأضافت المنظمة التي مقرها في لندن، أن الحصيلة الفعلية للقمع "تتجاوز على الأرجح" 208 قتلى، موضحة أن هذا التقدير يستند إلى "معلومات ذات صدقية" حصلت عليها من فرقها على الأرض.

وبدأت التظاهرات في 15 نوفمبر بعد ساعات على إعلان مفاجئ في منتصف الليل عن رفع أسعار البنزين فورا بنسبة تصل إلى 300 في المئة.

وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات غاضبة شملت إحراق محطات وقود ومهاجمة مراكز شرطة قبل أن تخمد خلال بضعة أيام.