الاردن يدين قرار اسرائيل بناء مستوطنة جديدة في الخليل

عمان /سما/

دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، إعلان الحكومة الإسرائيلية عن مشاريع استيطانية جديدة في جبل المكبر وقلنديا والبلدة القديمة في الخليل والذي يعتبر خرقاً للقانون الدولي وإجراء غير شرعي يقوّض جهود تحقيق السلام.

وشدّد الصفدي على لا شرعية الاستيطان الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مؤكداً على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 . وحذّر من أن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسعتها يقوّض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لحل الصراع ويقتل كل فرص تحقيق السلام الشامل والدائم.