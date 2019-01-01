بيرتس: نتنياهو الوحيد الذي بمقدوره منع انتخابات ثالثة..ويشترط نزع الصواريخ مقابل الخطوات الاقتصادية بغزة

القدس المحتلة / سما /

عقب رئيس حزب العمل ـ عمير بيرتس على الأنباء التي تتحدث عن تقدم في مباحثات التسوية مع قطاع غزة.

وبحسب ما اورده موقع والا العبري، قال بيرتس: "نحن نبارك كل خطوة اقتصادية في قطاع غزة بما في ذلك بناء بنى تحتية كالمياه والكهرباء وبناء الميناء العائم".



أكد بيرتس على ضرورة اشتراط أي خطوة اقتصادية مع قطاع غزة بنزع الصواريخ من قطاع غزة مقابل الإعمار، كما يجب أن تكون هذه الخطوات مشروطة بالإفراج عن جنود الجيش الإسرائيلي الأسرى لدى حماس في غزة.

في سياق منفصل، تطرق بيرتس إلى الوضع السياسي موضحا أن نتنياهو هو الشخص الوحيد الذي بمقدوره منع انتخابات ثالثة، وذلك من خلال إعلانه الفوري عن استقالته من الحكومة، مؤكدا أن حزبه لن يجلس في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.