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القبة الحديدية اعترضت أكثر من 90% خلال الجولة الاخيرة

"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتحسبنا نحوها

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أعداؤنا يتمتعون بذكاءٍ عالٍ"..قائد الدفاع الجوي الإسرائيلي: غزة تشتت تركيزنا في الشمال وتحسبنا نحوها


القدس المحتلة / سما /

حذر قائد منظومة الدفاع الجوي العميد ران كوخاف في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر IHLS المنعقد في مدينة ريشون لتسيون من قدرات التنظيمات المعادية في غزة ولبنان من اختراق الدفاعات الجوية الإسرائيلية من خلال إطلاق الصواريخ.
 
ووفقا لموقع معاريف، أوضح كوخاف أن الجيش يبذل جهودا كبيرة للتعامل مع تحدي تطور التهديدات الصاروخية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق دفاع جوي بصورة كاملة.
وأضاف كوخاف أن إسرائيل تخوض سباق تسلح في ظل محاولات الأعداء الحثيثة للتسلح بصواريخ أكثر تطورا وحداثة، ما يدفعنا للحفاظ على ديمومة تطوير منظومات الدفاع الجوي.

وقد تطرق كوخاف إلى الوضع الأمني، موضحا أن إسرائيل ترغب في تركيز عملياتها في الشمال نظرا لاعتبارها الجبهة الأكثر خطرا عليها، إلا أن "التهديدات مع قطاع غزة دائما ما تشتت تركيزنا في الشمال وتحسبنا نحو الجنوب"،
 
ونوه إلى أن "أعداء اسرائيل بما في ذلك إيران وحماس وحزب الله يتمتعون بذكاء عالٍ".
 
وقد تطرق كوخاف أيضا إلى جولة التصعيد الجديدة التي اندلعت في أعقاب اغتيال القيادي في الجهاد الاسلامي بهاء أبو العطا، مدعيًا أن القبة الحديدية نجحت في اعتراض أكثر من 90% خلال الجولة، إلا أنه "لا يمكننا أن نأخذ تلك الجولة كنموذج لدراسته واعتماده". كما قال.

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