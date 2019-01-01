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الشرطة تنظم لقاءات توعوية بمنطقة الأغوار حول مخاطر الألغام

الإثنين 02 ديسمبر 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تنظم لقاءات توعوية بمنطقة الأغوار حول مخاطر الألغام


طوباس /سما /

 نظمت الشرطة، اليوم الإثنين، سلسلة زيارات ولقاءات توعوية في منطقة الأغوار الشمالية من خلال المركز المتنقل في محافظة طوباس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الجولة شملت زيارة المجالس المحلية في بلدة عين البيضاء وبردلا وكردلا وعدد من المدارس والتجمعات السكانية هناك وتم عقد عدد من المحاضرات التوعويه حول الاجسام المشبوه لعدد من الطلبه في المدارس وكذلك بداخل المركز المتنقل هدفها تعزيز وعي الطلبة والأهالي حول مخاطر الألغام والأجسام المشبوهة.

وأضافت، أنه تم تعريف الحضور على ماهية عمل المركز الشرطي المتنقل ومهامه والهدف من إيجاده والذي هو وبشكل رئيس للتواصل مع المواطن أينما كان مكان تواجدهم ولتقديم الخدمات الشرطية لهم والحفاظ على امن وآمان المواطن.

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