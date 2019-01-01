لهذا السبب.. "نتنياهو" يلغي زيارته للندن غدا

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قد لا يغادر إلى لندن غدًا كما هو مقرر، بسبب عدم قدرة البريطانيين على توفير الحماية الأمنية الخاصة له.

وبحسب الموقع، فإن نتنياهو لم يتخذ بعد القرار النهائي، لكن قد يلغي الزيارة التي كان من المقرر خلالها أن يلتقي مع مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، وأنجيلا ميركل، المستشار الألمانية، لبحث عدة قضايا، من أبرزها الملف النووي الإيراني.

وأشارت مصادر إلى أن نتنياهو يدرس إمكانية التوجه إلى لشبونة في البرتغال الأسبوع المقبل، للقاء بومبيو هناك.

وتشهد بريطانيا حالة من التوتر الأمني بعد عملية الطعن الأخيرة يوم الجمعة الماضي، ووجود عدد من قادة دول العالم على هامش مؤتمر الناتو.