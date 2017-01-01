غنيم يصل غزة تمهيدًا لاستقبال نائب رئيس وزراء إيرلندا

غزة / سما/

وصل مازن غنيم رئيس سلطة المياه، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، يرافقه وفد من إدارته للاطلاع على عدد من المشاريع، وتمهيدًا لاستقبال نائب رئيس وزراء جمهورية إيرلندا.

وتوجه غنيم فور وصوله إلى مشروع محطة تحليه مياه البحر في قطاع غزة، الذي وضع حجر الأساس له عام 2017.

وتفقد غنيم العمل التجريبي الذي بدأ منذ 5 أشهر بقدرة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، حيث من المتوقع أن يتم افتتاح المحطة رسميًا قريبًا.

ومن المقرر أن يطلع غنيم على مشاريع المياه والصرف الصحي التي نفذتها ولا تزال تنفذها سلطة المياه.

وسيستقبل غنيم يوم غد نائب رئيس وزراء جمهورية إيرلندا سيمون كوفيني، الذي سيصل إلى غزة غدًا للاطلاع على تلك المشاريع.

وسيقوم غنيم وكوفيني بزيارة مشروع محطة المعالجة المركزية الذي نفذته سلطة المياه ويعتبر أحد المشاريع المهمة التي ساهمت في تحسين الوضع في غزة من خلال معالجة المياه العادمة والتخلص من تدفقها وحل المشاكل البيئية والصحية التي كان يعاني منها المواطنون.

وسيتفقد الجانبان المواقع التي سيتم فيها تثبيت نظام الطاقة الشمسية في شمال غزة، حيث ستساهم حكومة إيرلندا بدعم المشروع بقيمة مالية تصل الى 8 ملايين يورو.

وقال غنيم إن هذا المشروع يعتبر استراتيجيًا لما يحققه من تحسين لحياة اكثر من 350 ألف مواطن من خلال توفير طاقة متجددة والمساهمة بحل مشكلة الطاقة، وتطوير برنامج إعادة الاستخدام والمعالجة وحماية البيئة.

وتتضمن جولة غنيم خلال تواجده في القطاع وضع حجر الأساس لمشروع توسعة محطة تحلية الجنوب، وزيارة محطة تحلية مدينة غزة، وكذلك ومحطة معالجة المياه العادمة ومحطة تجميع مياه الأمطار الجديدة وغيرها.