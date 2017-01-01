الاحتلال يكلف الشعب الفلسطيني 2,5 مليار دولار سنوياً

القدس المحتلة / سما /

قدرت الأمم المتحدة التكلفة الإجمالية التي تكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال في الفترة ما بين عامي 2000- 2017 بحوالي 47,7 مليار دولار، بمعدل 2,5 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بين خبراء اقتصاديين فلسطينيين في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس) في رام الله.

ويشمل المبلغ بحسب تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) خسائر الإيرادات العامة في الفترة المذكورة والفوائد المتراكمة عليها والتي تقدر بحوالي 28,2 مليار دولار، بالإضافة إلى 6,6 مليار دولار هي قيمة التسرب في ميزانية السلطة الوطنية.

وبحسب التقرير فإن هذه المبالغ تمثل ثلاثة أضعاف عجز الموازنة الحكومية البالغة 17,7 مليون دولار.

ونوه التقرير إلى أنه لو تم استثمار مبلغ 47 مليار دولار بشكل معقول في الاقتصاد الفلسطيني لوفرت مليوني فرصة عمل إضافية على مدار 18 عاما، بمعدل 110 آلاف دولار سنويا.

وحدد التقرير التكلفة المالية منذ العام 2000 على اعتبار أنه تاريخ انتهاء فترة الحكم الانتقالي للسلطة الفلسطينية، والانتقال إلى الحل النهائي.

ويعزو التقرير الخسائر المالية وفق ما ذكر في نشرة صحافية وزعت على المشاركين في الحوار إلى "التدابير التي يفرضها الاحتلال، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية".

ونجمت الخسارة المالية التي أشار إليها التقرير عن عدم تنفيذ اتفاق باريس كما يجب.

وتم توقيع "بروتوكول باريس" الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الوطنية والاحتلال في عام 1994.