تصريح صحفي صادر عن "حماس" بخصوص الجمعة الـ83 من مسيرات العودة.. اليك تفاصيله

غزة / سما /

اصدرت حركة المقاومة الاسلامية حماس تصريحا صحفيا بشان فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة وكسر الحصار، مؤكدة أن مسيرات العودة نموذج ناجح ومهم في الوحدة والشراكة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم، اليوم الإثنين، إننا اليوم أحوج ما نكون إلى المحافظة على هذه الوحدة والشراكة والإدارة الجماعية الحكيمة والقوية لهذا الفعل الشعبي والوطني النضالي والمقاوم في مواجهة الاحتلال ومخططاته وانتهاكاته، وحتى تحقق المسيرات أهدافها.

وأشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار هي وسيلة وأداة ناجحة وفاعلة من أدوات المقاومة والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، شكّل بها شعبنا وفصائله في الهيئة الوطنية، ومن خلفهم المقاومة الباسلة نموذجًا ناجحًا ومهمًا في الوحدة والشراكة وأهمية القرار الوطني المسؤول في محطة مهمة وصعبة من محطات الصراع الطويل مع العدو الإسرائيلي .

وشدد برهوم على أن إطلاق اسم "المسيرة مستمرة " على الجمعة ال83 من مسيرات العودة وكسر الحصار تأكيد بأن قوة الإرادة والعزيمة والإصرار على مواصلة الطريق التي تسلح بها أبناء شعبنا وأهلنا في غزة، لن يستطيع كائن من كان أن يكسرها أو ينال منها.

وفيما يلي نص تصريح المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأستاذ فوزي برهوم بما يأتي:

إن مسيرات العودة وكسر الحصار هي وسيلة وأداة ناجحة وفاعلة من أدوات المقاومة والنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، شكّل بها شعبنا وفصائله في الهيئة الوطنية، ومن خلفهم المقاومة الباسلة نموذجًا ناجحًا ومهمًّا في الوحدة والشراكة وأهمية القرار الوطني المسؤول في محطة مهمة وصعبة من محطات الصراع الطويل مع العدو الإسرائيلي.

إننا اليوم أحوج ما نكون إلى المحافظة على هذه الوحدة والشراكة والإدارة الجماعية الحكيمة والقوية لهذا الفعل الشعبي والوطني النضالي والمقاوم في مواجهة الاحتلال ومخططاته وانتهاكاته، وحتى تحقق المسيرات أهدافها.

إن إطلاق اسم "المسيرة مستمرة " على الجمعة ال83 من مسيرات العودة وكسر الحصار تأكيد بأن قوة الإرادة والعزيمة والإصرار على مواصلة الطريق التي تسلح بها أبناء شعبنا وأهلنا في غزة لن يستطيع كائن من كان أن يكسرها أو ينال منها.

الأستاذ فوزي برهوم

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الإثنين: 5 ربيع الأخر 1441هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2019م