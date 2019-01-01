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فلسطين عضو في المكتب التنفيذي بالجنائية الدولية

الإثنين 02 ديسمبر 2019 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين عضو في المكتب التنفيذي بالجنائية الدولية


رام الله / سما /

قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، إن جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، انتخبت دولة فلسطين بالإجماع عضوا في المكتب التنفيذي للجمعية، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعاتها المنعقدة حالياً في العاصمة الهولندية لاهاي.

وأوضح المالكي، أن من مهام هذا المكتب الإشراف على عمل جمعية الدول الأعضاء في المحكمة وما يتضمن ذلك من تعزيز مبدأ عالمية ميثاق روما وحث الدول غير الاعضاء على الانضمام للمحكمة، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لضمان قيام المحكمة بالمهام المنوطة بها بموجب ميثاق روما الأساسي.

 وشدد وزيرة الخارجية على أهمية انتخاب فلسطين في عضوية مكتب جمعية الدول الأعضاء كإنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الدبلوماسية الفلسطينية تنفيذاً لتعليمات رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

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