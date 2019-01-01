اجتماع للجنة الكونغرس الأربعاء لتحديد تهم عزل ترمب

واشنطن /سما/

تبدأ لجنة تابعة للكونغرس الاميركي، الأربعاء، تحديد التهم التي سيتم توجيهها للرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت تزداد احتمالات تحوّله إلى ثالث رئيس أميركي يتم عزله.

وقال محامي البيت الابيض بات سيبولوني في رسالة موجهة الى الرئيس الديموقراطي للجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر "لا يمكن توقع مشاركتنا في جلسة استماع بينما لم تتم تسمية الشهود بعد، وبينما لا يزال من غير الواضح إن كانت اللجنة القضائية ستتيح للرئيس اجراءات عادلة من خلال السماح بجلسات استماع إضافية".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، لم يستبعد سيبولوني تمامًا مشاركة البيت الأبيض في الجلسات، بل طلب مزيداً من التفاصيل من نادلر بشأن الكيفية التي ستتم الإجراءات من خلالها بينما أشار إلى أنه سيقدم جوابًا نهائيًا في هذا الصدد بحلول الجمعة المقبل.

ولم يتمكن ترمب من دحض الاتهامات في تحقيقات مجلس النواب بأنه ضغط على أوكرانيا لمساعدته في الحصول على معلومات تضر بخصومه السياسيين في الداخل، بمن فيهم المرشح الأبرز لمواجهته في انتخابات 2020 الرئاسية جو بايدن.

وتجتمع لجنة نادلر الأربعاء لتحديد إن كانت الأدلة التي تم جمعها في مرحلة التحقيق تتفق مع المعايير الدستورية للعزل وهي "الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم الكبرى أو الجنح".

ويتوقع أن تنظر اللجنة في أربع تهم على الأقل قد تفضي إلى العزل بينها استغلال السلطة والرشوة وازدراء الكونغرس وعرقلة العدالة.