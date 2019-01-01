مهرجان مركزي في قلقيلية بمناسبة يوم المعاق العالمي

قلقيلية / سما /

نظم المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والتأهيل في محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، مهرجانا مركزيا بعنوان "شركاء في المقاومة.. شركاء في البناء"، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يصادف الثالث من كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

وانطلق المهرجان بوقفة للأشخاص ذوي الاعاقة، أمام محافظة قلقيلية، سلموا خلالها المحافظ رسالة للمطالبة بتنفيذ قانون الأشخاص ذوي الاعاقة رقم 4/99.

وقال نائب محافظ قلقيلية حسام أبو حمدة، ان المهرجان يأتي ليؤكد ثبات الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ومكوناته، أمام مخططات الاحتلال الهادفة لتدمير الأرض الفلسطينية، وآخرها مخطط إقامة مستشفى ميداني أميركي في قطاع غزة، والذي يهدف إلى تفكيك الشعب الفلسطيني وتعزيز الاستيطان .

وأكد أبو حمدة أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا مناضلا، يدافع عن أرضه ويطالب بحقوقه، فاليوم نشدد على أن هذه الشريحة العامة هي جزء من النضال والمقاومة، وستبقى كذلك إلى أن تتحرر الأرض وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، قال رئيس اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة بيان طبيب إن المهرجان يأتي ضمن سياسة المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الاعاقة بدمج هذه الفئة، في المجتمع المحلي ومشاركتهم في أنشطته.

وأشار إلى أن عنوان المهرجان يؤكد على شراكة الاشخاص ذوي الاعاقة في النضال والبناء الفلسطيني، مطالبا باقرار القانون وتطبيقه.

كما دعا مدير التربية والتعليم في المحافظة صالح ياسين لإنصاف ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع من قبل كل الدوائر الرسمية والأهلية والجامعات، والسعي دائما لمراجعة النفس من أجل تطبيق القانون الخاص بالمعاقين.

وأضاف أن الأشخاص ذوي الاعاقة يحملون قدرات استيعابية ومهارات ابداعية يحق لها أن تظهر ويتم التركيز عليهم.