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المالكي يبحث مع مدعية الجنائية الدولية انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

الإثنين 02 ديسمبر 2019 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يبحث مع مدعية الجنائية الدولية انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية


لاهاي /سما/

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الاثنين، مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، تطورات الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة في ظل ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن الاستيطان، واستغلال الحكومة الاسرائيلية لذلك من خلال بدء اتخاذ إجراءات غير قانونية من شأنها الإسراع في تنفيذ ضم غور الأردن.

كما بحث عنها، الى جانب الاستيطان، قضية الإهمال الطبي المتعمد والممنهج للأسرى الذي تنتهجه سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والذي أدى قبل أيام إلى استشهاد الأسير سامي أبو دياك، والوضع الصحي الحرج الذي يمر به الأسيران أحمد زهران، ومصعب الهندي.

جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية التي تنعقد اليوم ولغاية السابع من الشهر الجاري، في العاصمة الهولندية لاهاي.

وطالب وزير الخارجية والمغتربين المدعية العامة بضرورة فتح التحقيق الجنائي بشكل فوري ومستعجل في ظل ما ترتكبه قوات الاحتلال الاسرائيلي من جرائم مستمره بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتلك التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي بشأن "شرعية" المستوطنات التي تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن الوزير المالكي يترأس الوفد المشارك في اجتماعات جمعية الدول الأعضاء والذي يضم في عضويته سفيرة دولة فلسطين وممثلتها الدائمة لدى المحكمة الجنائية الدولية روان سليمان، ومدير إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، والسفير رأفت بدران.

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