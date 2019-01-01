نتنياهو يقدم عرضا لتشكيل الحكومة.. وغانتس: مستعدون لقبول اقتراحات التسوية

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه عرض على بني غانتس مقترحاً من أجل تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية.



وأضاف نتنياهو خلال زيارة لعسقلان اليوم الإثنين: "علينا أن ندرك الفرص التاريخية التي أمامنا ومن أجل ذلك علينا تشكيل حكومة وحدة بالشكل الذي اقترحته وذهبت بعيداً في هذا الاتجاه لأننا بحاجة لاستغلال الفرص ولسنا بحاجة إلى مزيد من الخيارات".



وتابع: "لقد تحدثت أمس مع الرئيس ترامب في محادثة مهمة من أجل أمن إسرائيل، تحدثنا عن إيران والفرص التاريخية المتاحة أمامنا في الأشهر المقبلة، بضم غور الأردن كمنطقة متعرف بها ضمن السيادة الإسرائيلية، ولدينا تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، ولدينا فرصة لتحقيق ذلك".

من جانبه، دعا رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو إلى تقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة وحدة.



وقال غانتس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع حزبه وفق القناة 7 العبرية: "لقد فاز أرزق أبيض في الانتخابات ومستعدون للتناوب في إطار حكومة وحدة.



وأضاف: "لا نريد دفع الاسرائيليين نحو انتخابات باهظة الثمن وغير ضرورية، في السياسية من المستحيل الحصول على كل شيء 100%، السياسية هي فن التسوية والحلول الوسط، نحن على استعداد لقبول اقتراحات التسوية.



وتابع: "نواجه بالفعل تحديات أمنية كبيرة، إيران على الجبهة الشمالية والفرص الشحيحة لسكان الجنوب الذين يتعرضون للنيران".