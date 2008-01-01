فيديو مترجم : جنود إسرائيليون يرون "معاناتهم" بعد قتالهم في غزة

القدس المحتلة / سما /

عرضت القناة الثانية العبرية، تقريرًا مصورًا يظهر جنودا إسرائيليين قد أصيبوا باضطرابات نفسية نتيجة مشاركتهم في حروب من عام 2008 إلى 2014 ضد قطاع غزة.



ويروي الجنود خلال التقرير، رحلة المعاناة التي تعرضوا لها منذ تسريحهم من الخدمة العسكرية عقب مشاركتهم في الحروب التي شنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

وبحسب وزارة الجيش، فإن أكثر من 4600 جندي إسرائيلي تعترف بهم الوزارة أنهم مصابون بالصدمة النفسية، في حين أن نصفهم فقط من يتلقى المساعدات والدعم المالي من قبل الوزارة.



وأشار التقرير، إلى أن هناك العشرات من الجنود المصابين بالصدمة والاضطرابات النفسية يخوضون حربًا مع وزارة الجيش؛ لإثبات إعاقتهم النفسيّة.